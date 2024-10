Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): “160 mln di valore distribuiti sul territorio”

1 Ottobre 2024

Bergamo, 01 ott. – (Adnkronos) – “Quest’anno abbiamo portato un bilancio con 160 milioni di valore distribuito sul territorio. Solo 116 milioni sono il valore che distribuiamo ai nostri fornitori, quindi con l’enorme supply chain di Bergamo che lavora con noi. Gli investimenti sono cresciuti del 37%, arrivati a quasi 40 milioni di euro. In particolare sulle reti, basta ricordare l’inaugurazione del nuovo collegamento al teleriscaldamento del termovalorizzatore di Dalmine che consente di avere 11mila appartamenti equivalenti collegati. Potremmo andare avanti parlando dell’illuminazione pubblica, delle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche che hanno consentito centinaia di migliaia di chilometri fatti a C02 zero e tutti gli investimenti che l’azienda sta facendo sul territorio”. È quanto affermato dall’amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, in occasione della presentazione del Bilancio di sostenibilità Territoriale di Bergamo, parte del progetto A2a: “Territori sostenibili: un’impresa comune”.

Bergamo è una delle nove città italiane ad aver partecipato ai Climate City Contract: “Fa parte di un cluster di 100 città europee che hanno deciso di accelerare sul fronte della decarbonizzazione – specifica l’ad Mazzoncini – È un impegno molto importante perché si tratta di andare più veloci degli altri. A2a è un partner essenziale del progetto Climate City Contract. Mobilità privata la cui elettrificazione passa tramite le infrastrutture di ricarica e il tema della climatizzazione degli edifici con lo sviluppo del teleriscaldamento e l’elettrificazione delle reti con pompe di calore sono i due grandi driver per decarbonizzare la città. Contiamo che Bergamo possa fare bella figura in questo contesto europeo”, conclude.