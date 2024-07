Sostenibilità: nel Bilancio 2023 l’impegno di Ferrarelle per generare valore

17 Luglio 2024

(Adnkronos Salute) – Massimo impegno per generare valore per la società e il territorio. Questo l’obiettivo di Ferrarelle Società Benefit, quarto player nel settore delle acque minerali in Italia, che presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023 con i numeri che certificano i progressi in ambito Esg dell’azienda.

“Ferrarelle nel Bilancio di Sostenibilità 2023 pubblica un punteggio Bia (Benefit Impact Assessment) in crescita a 87.7 punti – spiega all’Adnkronos Cristina Miele, Direttrice Amministrazione Finanza e Controllo Ferrarelle Società Benefit & Responsabile della Società – Quindi migliora ulteriormente, come società Benefit, la rendicontazione che va a inserire nella relazione d’impatto all’interno del proprio Bilancio di esercizio. L’anno 2023 è stato un anno estremamente positivo sia in termini di risultati economici e finanziari, sia in termini di risultati e di rendicontazione relativa alla sostenibilità, in cui rientra anche il milione di euro circa di attività e progetti a carattere sociale”.

Qualche dato dal Bilancio. Sul fronte della sostenibilità ambientale, Ferrarelle Società Benefit ha utilizzato oltre 5mila tonnellate R-Pet per realizzare le proprie bottiglie e prodotto 4.670 GJ di energia pulita attraverso pannelli solari. “Numerose fonti ci consentono, poi, di spingere sempre più sulla capacità di fornire prodotto al mercato: abbiamo superato il miliardo di litri imbottigliati, raggiungendo un miliardo e 72 milioni di litri”, dice Miele sottolineando “l’attenzione posta alla riduzione dello spreco e delle dispersioni di acqua lungo il percorso che porta poi all’imbottigliamento”.

In termini di sostenibilità sociale, Miele ricorda la quota di donne assunte in azienda, che appartengono a categorie quali dirigenti, quadri ed impiegati, pari oggi al 31,5%; il dato dei contratti a tempo indeterminato sul totale dei dipendenti che ha raggiunto il 93%, oltre al numero di ore di formazione erogate in crescita del 10% rispetto al 2022.

Sul fronte della sostenibilità economica, tre i dati chiave: il milione di euro che Ferrarelle Società Benefit ha investito nel 2023 a supporto della comunità, i 222 mln di euro di valore economico distribuito agli stakeholder e l’87% di spesa realizzata su realtà e fornitori italiani.

Più in generale, sottolinea Miele, “Ferrarelle ritiene che generare valore per la collettività sia un elemento fondamentale attraverso il quale la sostenibilità si va a realizzare in tutti i suoi ambiti. Infatti, lo sviluppo del territorio e l’attenzione alle persone rappresentano elementi fondamentali. Questo significa sostenere la ricerca scientifica attraverso una partnership ormai pluriennale con Telethon e associazioni eccellenti del nostro territorio come l’Airc. Ferrarelle Società Benefit cura anche il proprio patrimonio culturale e ambientale attraverso la partnership col Fai e sostenendo iniziative sul territorio campano in generale”.

C’è, poi, “una grande sensibilizzazione che l’azienda porta avanti a favore dell’inclusione in ogni sua forma, attraverso la collaborazione con l’iniziativa di Parks ‘Liberi e Uguali’, creata per aiutare le aziende nel garantire sempre più il rispetto delle diversità”.

Infine, guardando al futuro, “l’innovazione e la sostenibilità sono i due punti chiave e rappresentano un motore propulsore per il cambiamento”. “Cresce costantemente la consapevolezza dei limiti delle risorse naturali e degli impatti delle attività umane sull’ambiente per cui è fondamentale oggi ancora più di prima misurare tali impatti ed efficientare gli utilizzi: queste sono le due parole che a mio avviso rappresentano gli elementi chiave su cui puntare, cioè avere una costante misurazione quantitativa degli impatti e direzionare le azioni verso un efficientamento degli stessi”, conclude.