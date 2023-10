Sostenibilità, Pichetto: “Ecomondo bandiera nazionale su riciclo ed economia circolare”

Ottobre 6, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Ecomondo ha una rilevanza enorme. È partito con un modello pionieristico, quasi fosse una sorta di novità per pochi, diventando poi una vera bandiera nazionale, sia come percorso fieristico che ci dà un ruolo rilevante nell’ambito del Mediterraneo, sia come esaltazione della nostra capacità sul fronte del riciclo, che ci mette in prima posizione in ambito europeo”. Queste le parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto poco prima dell’inizio dell’evento di presentazione – organizzato presso la Sala Longhi di Unioncamere a Roma – di Ecomondo 2023, in programma dal 7 al 10 novembre a Rimini.

“L’economia green è una valutazione di progresso tecnologico, di innovazione sia nei processi che nei prodotti. È un passo in avanti. Chi è più green ha più possibilità di vincere, questa è la sostanza. Pensando a food l’influenza dell’economia green è molto impattante sulle scelte del consumatore. Non si tratta di enunciare percentuali o numeri, bensì di considerare le prospettive”, ha aggiunto Pichetto Fratin.

Un altro tema centrale di dibattito durante l’evento è stato rappresentato dal processo di decarbonizzazione, più volte ribadito sul palco dal ministro. “Siamo un grande Paese trasformatore e dobbiamo intervenire nei processi produttivi con la decarbonizzazione, dato che abbiamo ancora una forte base fossile nella produzione di energia – ha affermato Pichetto Fratin – Il green sarà il veicolo del cambiamento così come lo sono stati i motori nel secolo scorso. Dobbiamo passare alle rinnovabili dove possibile e, ove non è possibile decarbonizzare, procedere alla cattura della CO2”.