Sostenibilità, Sorgenia diventa e-mobility service provider

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Sorgenia entra nel mercato dei servizi digitali per la mobilità elettrica: da oggi l’azienda è anche e-mobility service provider. Grazie alla piattaforma digitale MyNextMove, dedicata ai servizi di ricarica, tutti i consumatori, non solo i clienti dell’operatore energetico, avranno a disposizione un’app di facile consultazione per viaggiare in maniera ancora più sostenibile.

Sorgenia ha realizzato un sondaggio con Human Highway per conoscere esigenze, aspettative e punto di vista degli italiani sull’auto elettrica. L’indagine condotta su un campione statisticamente significativo indaga il punto di vista di chi usa regolarmente internet e guida più di una volta al mese: al momento, solo il 5,6% possiede veicoli elettrici o ibridi ma il 35,8% si dichiara intenzionato a passare alla mobilità green. Resta ancora qualche perplessità legata al costo di questi veicoli e all’accesso alla rete pubblica di ricarica.

Tra le caratteristiche più apprezzate in termini di servizi per la mobilità sostenibile da chi oggi già guida auto elettriche e ibride: avere indicazione di colonnine libere nelle vicinanze (80,8%), poter gestire contemporaneamente più forniture (ricarica elettrica ma anche luce, gas e fibra) e scegliere la fonte energetica della ricarica (89%). Elemento che Sorgenia ha inserito in modo distintivo nella piattaforma MyNextMove, permettendo di selezionare le colonnine che erogano solo energia da fonte rinnovabile.

La mappa è la sezione principale dell’app: attraverso la geolocalizzazione, segnala le colonnine disponibili più vicine alla propria posizione e il loro status. Selezionando quella desiderata, è possibile visualizzarne le informazioni di dettaglio, prenotarla, attivare la ricarica e aggiungerla ai preferiti. Nell’area profilo, oltre a vedere i dati personali e le proprie preferenze, si ha lo storico delle ricariche effettuate con la relativa spesa e quanta CO2 non è stata immessa in atmosfera. È previsto un servizio di assistenza e la possibilità di caricare un portafoglio virtuale con pacchetti prepagati che danno diritto a un credito omaggio crescente con l’aumentare dell’importo, in una logica di cash back. Per ogni ricarica, si ricevono dei Green Coins da utilizzare nella app MySorgenia per acquistare oggetti ambientalmente compatibili o sostenere progetti di sostenibilità ambientale e sociale.

“La piattaforma MyNextMove conferma la vocazione di Sorgenia a essere un operatore che offre una combinazione di servizi integrati, dalla fornitura energetica ai pannelli fotovoltaici, dalla fibra ottica alla mobilità sostenibile, mettendo i propri clienti nella condizione di diventare protagonisti attivi della transizione energetica”, spiega Marco Piconese, Offering&Market Development manager di Sorgenia.