Spagna, da record i danni da eventi climatici

Novembre 30, 2022

(Adnkronos) – I danni causati al settore agricolo spagnolo dagli eventi climatici nei primi 10 mesi di quest’anno sono stati calcolati finora in 684 milioni di euro e probabilmente raggiungeranno un livello record. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni di un portavoce del governo. Eventi estremi come le gelate tardive primaverili, la siccità estiva e le inondazioni causate dalle forti piogge delle scorse settimane sulla costa, rischiano di far lievitare il costo finale del 2022 oltre i 720 milioni di euro di danni, precedente record registrato nel 2021.