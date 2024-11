Tassani (Agrofarma): “Tavolo Ue in primi 100 giorni con legislatori agricoltori e industria”

14 Novembre 2024

Roma 14 nov. 2024 (Adnkronos/Labitalia)

“Riguardo la norma europea per la sostenibilità ambientale noi auspichiamo un tavolo entro i primi cento giorni con legislatori, agricoltori e industria. Con la precedente Commissione europea avevamo interagito non essendo contrari alla norma, anzi favorevoli ad esempio a definire cosa fosse il ‘bio controllo'”. Lo ha dichiarato Paolo Tassani presidente di Agrofarma-Federchimica, durante la presentazione del report dell’Osservatorio Agrofarma presso Palazzo Ripetta a Roma.

“Avevamo criticato – ha spiegato – tempi e target fuori logica. Sarebbe importante definire un documento in materia visto che vogliamo aiutare come industria il progresso tecnico dell’agricoltura. Una condivisione è mancata negli ultimi anni e senza di essa si distruggerà l’industria e in futuro ci accorgeremo che avremo bisogno di importare cibo, probabilmente meno controllato, e dovremmo anche pagarlo”.

Sul mercato illegale degli agrofarmaci ha affermato: “Il bisogno rende di più l’uomo ladro. In Italia sequestrate 30 tonnellate di agrofarmaci illegali. L’industria fa un’attività di controllo importante ma dobbiamo avere supporto dalle istituzioni della distribuzione. Sicuramente sono prodotti assolutamente non controllati che aumentano il rischio per la salute”.