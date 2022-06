Tokio mai così calda in giugno dal 1875

Giugno 28, 2022

(Adnkronos) – Il Giappone sta vivendo un’ondata di calore da record. Infatti a Tokyo le temperature hanno raggiunto i 35,1°C per 3 giorni consecutivi: la settimana di giugno più calda da quando sono iniziate le registrazioni nel 1875. E l’ondata non accenna a diminuire: la Japan Meteorological Agency ha previsto per Tokyo massime di 36 C giovedì e venerdì. La popolazione nipponica, essendo una delle più anziane al mondo, è a grave rischio di colpo di calore: decine le persone finite in ospedale negli ultimi giorni.