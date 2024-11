Trasporto aereo, Di Palma: “Superato pregiudizio su limitazione a rotte internazionali”

28 Novembre 2024

''Noi con la Fondazione Pacta abbiamo contribuito a superare un pregiudizio ideologico nei confronti del trasporto aereo, che voleva limitare la fruibilità esclusivamente per le tratte intercontinentali e poi un'integrazione aria-ferro. Il periodo post Covid, in cui effettivamente c'è stata una grande ripartenza che oggi è stata confermata. Lo sviluppo economico di tanti Paesi confida sulla possibilità di determinare collegamenti del trasporto aereo. Certo dobbiamo considerare che arriveremo al 2050 con gli aeromobili attuali e quindi l'unico carburante compatibile oggi è il Saf, che oggi ha un costo eccessivo, ma confidiamo che la tecnologia al 2050 ci garantisca un prezzo compatibile con una sostenibilità ambientalale, economica e sociale''. Lo sottolinea il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, in occasione del convegno sulla decarbonizzazione del trasporto aereo.