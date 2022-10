Trovati alti livelli di PFAS nei cervi americani

Ottobre 7, 2022

(Adnkronos) – Negli Stati Uniti trovati individuati livelli elevati di PFAS, o sostanze perfluoroalchiliche, nel sangue di cervi in diversi Stati, tra cui Michigan e Maine. Talvolta chiamati “sostanze chimiche eterne” per la loro persistenza nell’ambiente, i PFAS sono composti industriali utilizzati in prodotti come pentole antiaderenti e abbigliamento. L’anno scorso l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti ha lanciato un’iniziativa per limitare l’inquinamento da queste sostanze, che sono collegate a problemi di salute come il cancro e il basso peso alla nascita.