Tumori, Penny Italia e Fondazione Airc insieme per la ricerca

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) – Penny e Fondazione Airc presentano un nuovo capitolo della partnership avviata nel 2023 con un duplice obiettivo: sensibilizzare i clienti sull’importanza della prevenzione e coinvolgerli nel supporto della ricerca sul cancro. Penny – informa una nota – è oggi il primo retail in Italia a sviluppare 12 referenze a marchio, in collaborazione con gli esperti in nutrizione di Airc; le referenze, inserite nella linea Welles già sviluppata dal brand in un’ottica di “mangiar sano senza rinunciare al gusto”, sono ispirate a principi quali la riduzione di sale e zucchero, l’aumento dell’apporto di fibre, la semplicità delle ricette, realizzate con pochi ingredienti, per contribuire a costruire un’alimentazione varia ed equilibrata.

La partnership di valore iniziata a febbraio 2023 con l’attività ‘Arance della Salute’ – rafforzata successivamente dall’iniziativa #arrotondaedona, con l’obiettivo di sostenere le attività di Airc nella ricerca sul cancro e verso una maggiore sensibilizzazione sul tema – si amplia così di un nuovo importante tassello, che vede la marca privata di Penny ancora una volta protagonista del suo importante impegno di innovazione sui prodotti, in coerenza con il percorso di sostenibilità #viviamosostenibile. Con questa iniziativa Airc conferma ancora una volta che la salute si tutela anche attraverso una corretta alimentazione, con gesti concreti quali il mangiare in modo sano e consapevole, che partono proprio al momento della spesa. Grazie alle scelte dei propri clienti, Penny sostiene il lavoro dei ricercatori Airc: una percentuale del ricavato dalla vendita dei prodotti sviluppati in sinergia sarà infatti destinata alla Fondazione, spiega la nota.

La linea di prodotti è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipano, tra gli altri, il presidente e Ceo di Penny Italia, Nicola Pierdomenico, e il Chief Fundraising Officer di Fondazione Airc, Niccolò Contucci. I prodotti saranno presenti dal 26 ottobre negli oltre 440 punti vendita Penny di tutta Italia, sempre nell’ottica della qualità e della convenienza per cui il brand è conosciuto.

“La partnership con Airc è importante – afferma Pierdomenico – Siamo la prima azienda che ha deciso di puntare ad una collaborazione con una organizzazione tra le più importanti in Italia nel settore della ricerca, sviluppando delle referenze che sono coerenti con le nostre linee guida sul tema della sostenibilità e su una alimentazione corretta, consapevole e orientata al benessere. La sostenibilità è il principio cardine a cui da tempo si ispira la nostra casa madre, è ai primi posti nelle priorità aziendali e noi cerchiamo di trasformare in maniera importante il mercato italiano. La partnership con Airc è un grande valore aggiunto e rafforza il messaggio che da anni Penny Italia diffonde sulla necessità di una spesa attenta e consapevole e sull’adozione di uno stile di vita alimentare attento al benessere e alla salute”.

“Fondazione Airc è il primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica in Italia ed è impegnata a informare e sensibilizzare la collettività sull’importanza della prevenzione – dichiara Contucci – La partnership con Penny dà un contributo concreto a entrambi gli aspetti della nostra missione”.

“Lo sviluppo di prodotti sostenibili – conclude Monica Dimaggio, Private Labels & Sustainability Coordinator Penny Italia – è un asset fondamentale del nostro percorso di sostenibilità; un’area su cui Penny con forte senso di responsabilità intende lavorare costruendo sinergie con realtà, come Airc, che si occupano di salute e prevenzione da anni, con un approccio scientifico etico e culturale”.

Per Riccardo Di Leo, nutrizionista Fondazione Airc, “L’innovazione di questa partnership tra Penny Italia e Airc è stata quella di studiare, sulla base delle linee guida nazionali e internazionali una linea di prodotti con criteri molto precisi: meno zuccheri, meno sale, alimenti vegetali nella maggior parte dei casi, più fibre e ricettazioni semplici. Questa è stata la linea che ha guidato la scelta dei prodotti e la collaborazione con Penny”. Conclude