UK: bloccare il metano prodotto dagli allevamenti bovini

Aprile 3, 2023

(Adnkronos) – Alle mucche del Regno Unito potrebbero essere somministrati “bloccanti del metano”, per ridurre le loro emissioni di gas serra. Il metano prodotto dalle esalazioni dei bovini è infatti uno dei principali responsabili delle emissioni di gas serra: le mucche e gli altri animali da allevamento sono responsabili di circa il 14% delle emissioni in tutto il mondo. Nel Regno Unito ci sono circa 9,4 milioni di mucche e vitelli. Tuttavia, gli attivisti ecologisti sono scettici, sostenendo che la mossa non affronterebbe gli altri principali danni ambientali derivanti dall’industria.