Una scarica di elettricità per combattere l’erosione costiera

29 Agosto 2024

(Adnkronos) – I fenomeni legati al riscaldamento globale minacciano da vicino la popolazione che vive nelle zone costiere. L’erosione di ampie fasce di coste pone sfide inedite alla comunità scientifica, che è a caccia di soluzioni in grado di coniugare efficienza e tutela dell’ambiente. Dai laboratori della Northwestern University arriva una proposta originale. Attraverso il rilascio di piccole scariche elettriche, la sabbia delle coste diventerebbe molto più solida, aumentando la resistenza di tutto il waterfront. Lo studio è stato pubblicato su “Communications Earth and the Environment”.