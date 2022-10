Ottobre 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

In occasione del primo Congresso Internazionale sulla cura dell’infezione da HDV, un appuntamento importante e atteso per fare il punto sulla più aggressiva forma di epatite cronica virale, Pietro Lampertico, Professore Ordinario di Gastroenterologia all’Università degli Studi di Milano e Direttore dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia del Policlinico di Milano, espone i temi salienti del 1° Delta Cure International Meeting.