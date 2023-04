Aprile 28, 2023

Traffico intenso, da bollino rosso, per il ponte del 1° maggio su strade e autostrade. Le prime criticità sono attese già per il pomeriggio di oggi, 28 aprile, quando molti italiani si metteranno in viaggio per il weekend lungo. Incremento della circolazione verso le località di villeggiatura. Controlli di Polstrada.