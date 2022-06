1000 Miglia 2022, Baricelli (BPER Banca): “Settimana splendida, BPER Banca è molto vicina al territorio e ai suoi clienti”

Giugno 20, 2022

L’edizione 2022 di 1000 Miglia si è conclusa sabato sera al Polo fieristico di Brescia. È stato il momento per fare un bilancio di una quattro giorni che ha regalato gioia ed emozioni al pubblico e anche agli addetti ai lavori. Per BPER Banca, alla prima edizione come Official Banking Partner, è stata l’occasione per ribadire il proprio impegno sul territorio come sottolineato da Massimo Baricelli, responsabile ufficio mercato imprese Lombardia Est e Triveneto BPER Banca: “Abbiamo vissuto una settimana splendida. Credo che dove ci sia passione ed impegno le soddisfazioni, alla fine, arrivino e siano tante. Tutto questo comporta sforzo, ma serate così ripagano di tutto anche perché si è ritrovata la normalità che tutti auspichiamo. Era importante per Bper Banca farsi conoscere ancor di più sul territorio bresciano/lombardo”