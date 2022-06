1000 Miglia 2022, cala il sipario su un’edizione straordinaria

Giugno 20, 2022

La cerimonia di chiusura, svoltasi sabato sera all’interno del Polo Fieristico di Brescia, ha mandato in archivio una 1000 Miglia 2022 più che soddisfacente a livello di numeri e non solo. Il ritorno alla normalità, dopo due anni condizionati dal Covid e dalle restrizioni, ha permesso alla manifestazione di dimostrare tutta la propria bellezza di una corsa definita da molti come la “più bella del mondo”. Un evento che ha riscosso molto successo anche grazie alla presenza di BPER Banca, Official Banking Partner della 1000 Miglia. L’Istituto è da sempre vicino al territorio in cui opera ed in questo momento di grande festa e socialità c’è stata l’occasione per ribadire i valori e l’impegno di BPER Banca.