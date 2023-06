Giugno 9, 2023

Maurizio Arrivabene, ex Ferrari, esprime grande riconoscenza a 1000 Miglia per averlo accolto in squadra. Il dirigente è intervenuto a margine della conferenza di presentazione della manifestazione che vedrà 420 auto ai nastri di partenza il prossimo martedì 13 giugno.