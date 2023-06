1000 Miglia, la corsa più bella del mondo quest’anno dura cinque giorni

Giugno 12, 2023

Your browser does not support the video tag.

Molte le novità in programma quest’anno per la storica corsa 1000 Miglia, presentata venerdì 9 giugno a Brescia. La manifestazione, che vede la partecipazione di 420 auto per oltre 2.000 chilometri, partirà martedì 13 fino a sabato 17 giugno.