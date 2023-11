100esperte per lo sport: una sfida contro gli stereotipi di genere nello sport

Novembre 30, 2023

Nel contesto della persistente disparità di genere nello sport, media e diritti, il progetto #100esperte per lo sport, promosso dall’Associazione Giornaliste Gi.U.Li.A., dall’Osservatorio di Pavia e dalla Fondazione Bracco, si propone di ribaltare la tendenza attuale, dando voce e visibilità all’expertise femminile. Presentato presso la sede del CONI, il progetto mira a promuovere la presenza delle professioniste nel campo sportivo attraverso una maggiore visibilità nei media.