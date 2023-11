14 Novembre, oggi la Giornata Mondiale del Diabete 2023

Novembre 14, 2023

Oggi, 14 novembre, si celebra la Giornata mondiale del diabete, istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Oms per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su cause, conseguenze e trattamento. La data corrisponde a quella di nascita del professor Banting, che assieme al suo allievo Best isolò l’insulina nel 1921, cambiando la storia dei malati di diabete mellito, permettendone la sopravvivenza.