Giugno 15, 2023

Con l’omaggio al milite Ignoto all’Altare della Patria del presidente nazionale Rosario Valastro la Croce Rossa Italiana ha festeggiato il 159° anniversario della sua nascita. “La storia della CRI italiana testimonia l’impegno costante per i più bisognosi. Operatori e volontari da sempre al fianco di chi è più vulnerabile”, afferma Valastro.