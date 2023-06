Giugno 2, 2023

Si celebra oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica Italiana con le celebrazioni per il 77esimo anniversario del referendum del 1946. Con il loro voto gli italiani scelsero di affrancarsi definitivamente dalla monarchia per adottare come forma di governo la repubblica costituzionale. Fu la prima volta al voto per le donne.