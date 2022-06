Giugno 2, 2022

Your browser does not support the video tag.

Ricorre oggi il 76esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e l’evento è festeggiato a Roma e in molte altre città del paese. Una data che segna un passaggio fondamentale: il 2 e 3 giugno del 1946 gli italiani furono chiamati a votare per decidere quale forma di governo, fra monarchia e repubblica, volevano dopo la caduta del fascismo e la fine della seconda guerra mondiale.