Giugno 20, 2022

Oggi, 20 giugno, è la Giornata Mondiale del Rifugiato. L’Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, celebra il coraggio di milioni di persone, costrette a fuggire da conflitti, violenze, violazioni dei diritti umani e persecuzioni, e ribadisce il loro diritto di essere protette, chiunque siano e da qualsiasi luogo provengano, sempre.