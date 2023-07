2023 Ifad Innovation Day, De Sousa (Ifad): “Con Digi Climate Risk assistenza finanziaria ai piccoli agricoltori”

Luglio 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

“I piccoli proprietari, anche nel migliore dei loro tempi affrontano problemi nella produzione, nell’accesso al mercato, nei fornitori e nelle relazioni. Conoscono il pericolo del cambiamento climatico e sono disposti a adattarsi e a investire, ma non sanno davvero come o con cosa. Il programma pilota Digi Climate Risk affronta alcune delle sfide in particolare relative all’accesso al capitale. Digi Climate Risk prende una app per il rischio di credito da una fintech tedesca chiamata YAPU Solutions e la integra all’interno dei nostri programmi Ifad, dove forniamo assistenza tecnica finanziaria e non finanziaria. E questo consente loro di investire con fiducia”. Queste le parole di Marc De Sousa, Lead Regional Technical Specialist Sustainable Production, Markets and Institutions Division Ifad, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day.