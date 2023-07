2023 Ifad Innovation Day, Feiring (Norvegia): “Al lavoro su infrastrutture pubbliche digitali per affrontare cambiamento climatico”

Luglio 4, 2023

“La nostra priorità chiave ai fini dell’innovazione è consentire ai nostri partner di sviluppare e ridimensionare le soluzioni di cui abbiamo bisogno per il nostro futuro sostenibile. La nostra prossima sfida da affrontare è il funzionamento dei beni pubblici e delle infrastrutture pubbliche digitali per i nostri piccoli produttori e per altri gruppi di popolazioni che sono vulnerabili ai cambiamenti climatici”. Queste le parole di Erik Feiring, Assistant Director, Section for Innovation, Department for Partnerships and Shared Prosperity, Norwegian Agency for Development Cooperation, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day