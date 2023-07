2023 Ifad Innovation Day, Maja – Luoto (Min. Esteri Finlandia): “Innovazione deve essere accessibile a tutti”

Luglio 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

“L’innovazione è vantaggiosa per tutti. Non può essere solo un privilegio per qualcuno. Deve essere accessibile e andare a beneficio di donne, ragazze, giovani e di coloro che si trovano in situazioni più vulnerabili come i disabili. Noi aiutiamo i nostri partner, le organizzazioni multilaterali e i governi a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e i principi fondamentali dell’accordo di Parigi sostenendo l’innovazione nei paesi in via di sviluppo”. Queste le parole di Titta Maja – Luoto, Direttore Generale Department for Development Policy del Ministero degli Esteri della Finlandia, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day.