2023 Ifad Innovation Day, Wu (Ifad): “Innovazione parte del nostro DNA”

Luglio 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

“L’Ifad si impegna pienamente nel rendere l’innovazione parte integrante del nostro DNA. Ciò significa che dobbiamo promuovere una cultura istituzionale che includa l’assunzione di rischi e premi le idee coraggiose. In primo luogo, ciò che è fondamentale è l’apertura e la collaborazione, perché il personale ha bisogno di spazi sicuri per dare vita a idee audaci e testarle. In secondo luogo, integriamo questo approccio, queste linee guida e strumenti, in quanto migliorano l’impatto dell’apprendimento costante e della gestione adattiva”. Queste le parole di Gouqi Wu, Associate Vice-President Corporate Services Department Ifad, in occasione del 2023 Ifad Innovation Day.