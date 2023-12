2024 anno record per il voto, da Europee a elezioni Usa in 2 miliardi alle urne

Dicembre 29, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il 2024 sarà l’anno con il maggior numero di consultazioni elettorali. Si voterà il 76 Paesi con circa 2 miliardi di votanti. Ben 400 milioni di persone dei 29 Paesi Ue si recheranno alle urne per il rinnovo del Parlamento di Bruxelles. Al voto anche Usa, Russia, India, Indonesia, Bielorussia e Regno Unito.