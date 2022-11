25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Novembre 25, 2022

Oggi 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, istituita nel 1999 dall’Onu. “La violenza contro le donne è una aperta violazione dei diritti umani, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali”, ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Il mio pensiero va alle 104 donne uccise nel 2022”, ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni aggiungendo: “Su questo tema siamo tutti dalla stessa parte”.