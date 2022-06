Giugno 13, 2022

Fater, l’azienda che ha sviluppato in Italia il mercato dei pannolini e degli assorbenti femminili con marchi storici come Pampers, Lines e Ace, ha festeggiato un traguardo storico: 30 anni di joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. Le sfide future di Fater si sviluppano secondo 2 direttrici: la sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale. Alla base degli elementi che caratterizzano l’azienda c’è il concetto: “People First”, mettere le persone al primo posto.