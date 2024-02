3a edizione ‘Unicredit per l’Italia’: 10 miliardi per pmi e micro imprese italiane, il 40% al Sud

Febbraio 8, 2024

L’Unicredit Tower di Piazza Gae Aulenti a Milano ha ospitato la presentazione della terza edizione del piano ‘UniCredit per l’Italia’, denominata ‘UniCredit per l’Italia – imprese’. Interamente dedicata ai settori produttivi e dei servizi, l’iniziativa mette in campo un pacchetto di soluzioni finanziarie, assicurative e consulenziali dal valore complessivo di 10 miliardi di euro, finalizzate ad aiutare le piccole e micro imprese italiane a crescere, affrontare la transizione e diventare più competitive. Il 40% delle risorse è destinato al Mezzogiorno.