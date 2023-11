Novembre 4, 2023

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria, in occasione della Festa dell’Unità nazionale – Giornata delle Forze Armate. Il Capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro, quindi, dopo l’esecuzione del Silenzio, la cerimonia si è conclusa con il passaggio delle Frecce tricolori.