Luglio 11, 2022

40 anni fa l’Italia di Enzo Bearzot diventava campione del Mondo in Spagna. Esattamente l’11 luglio 1982, la storica vittoria degli azzurri per 3-1 contro la Germania nella finale di Madrid. Fu il mondiale di ‘Pablito’, il grande Paolo Rossi, capocannoniere del torneo con 6 reti totali.