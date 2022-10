Ottobre 10, 2022

Your browser does not support the video tag.

Numeri da record con circa 40 mila presenze registrate e quasi 11 mila screening gratuiti effettuati. Salute e sport tornano protagonisti al Foro Italico con Tennis&Friends, la manifestazione giunta alla sua 11esima edizione con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, corretti stili di vita e non per ultimo il divertimento.