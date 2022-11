Novembre 30, 2022

“Il momento storico è particolarmente favorevole, ci troviamo di fronte a un’occasione storica: abbiamo ottenuto i finanziamenti del Pnrr che sono estremamente rilevanti. Nella ricerca italiana ci sono diversi strumenti, quali i partnerariati estesi, i centri nazionali e le infrastrutture di ricerca che metteranno nel nostro sistema circa 6 miliardi di euro. Abbiamo la responsabilità di usarli bene”.