Dicembre 2, 2022

Svolta sugli aerei di linea europei dove, dal 2023, durante il volo si potranno utilizzare i telefonini con tecnologia 5G. Lo ha deciso la Commissione europea. Il servizio sarà erogato nella cabina degli aeromobili attrezzati con appositi apparati di rete per connettere gli utenti.