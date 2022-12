Dicembre 5, 2022

“L’impegno è quello di fornire capitale umano con l’entusiasmo, la passione e la voglia di dare un contributo civile per valorizzare il patrimonio turistico”. Con queste parole il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha parlato a margine dell’evento per i sessant’anni di UNPLI.