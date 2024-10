78mo congresso SIAARTI, Nicola Latronico ( coordinatore Area Terapia intensiva SIAARTI: “Le terapie intensive si aprono alle famiglie per una migliore presa in carico del paziente”

10 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Le terapie intensive si aprono alle famiglie, non per un atto di bontà ma per una migliore presa in carico del paziente, cioè aiuta a curare meglio le persone . Cosi Nicola Latronico coordinatore Area Terapia intensiva SIAARTI in occasione del 78esimo Congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia, di scena a Napoli fino a sabato 12 ottobre.