Marzo 7, 2023

Domani 8 marzo 2023 sciopero generale. La motivazione, in collegamento con la giornata internazionale delle donne, riguarda “il peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro Paese, che investe tutti gli altri ambiti: sociale, familiare, culturale”. Gli orari e le modalità varieranno a seconda delle città.