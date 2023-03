Marzo 8, 2023

In occasione dell’8 marzo, l’Unicef ha pubblicato il rapporto ‘Denutrite e dimenticate’ secondo il quale un miliardo tra donne e adolescenti nel mondo sono denutrite e anemiche. Asia meridionale e Africa sub-sahariana rimangono l’epicentro della crisi nutrizionale.