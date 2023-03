9 marzo, giornata mondiale del rene. Mennini e Zullo all’unisono: “Diagnosi precoce importante”

Marzo 10, 2023

Oltre 850 milioni di persone nel mondo soffrono di una malattia ai reni. Un “semplice” dato per trasmettere l’importanza di adottare comportamenti preventivi e migliorare la consapevolezza dei fattori di rischio per evitare che una malattia subdola e silenziosa interferisca nella nostra vita. Francesco Saverio Mennini, presidente della Società Italiana Heal Technology Assessment ed il senatore Ignazio Zullo spiegano, nella giornata mondiale dedicata al rene (9 marzo), quanto sia fondamentale prevenire per salvaguardare un organo spesso “sottovalutato”.