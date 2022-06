Giugno 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

È stato inaugurato il murale realizzato da Alessandro Conti, in arte Etsom. Lo scopo dell’opera, promossa da Gilead Sciences, è quello di sensibilizzare sui problemi che resistono in materia di Hiv come sommerso, pregiudizio, qualità di vita ricordando che l’epidemia non è ancora sconfitta.