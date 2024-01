A dieta dopo le feste, 1 italiano su 3 vuole perdere peso

Gennaio 5, 2024

Nel nuovo anno la perdita di peso è un obiettivo prioritario per un italiano su tre, presto a dieta per recuperare la forma dopo le feste. E’ quanto stima Coldiretti, che traccia un bilancio dei consumi a tavola per Natale e Capodanno, durante il tour de force enogastronomico: consumati 70 milioni di chili tra pandori e panettoni, 95 milioni di bottiglie di spumante, 4 milioni tra cotechini e zamponi, carne, pane, salumi, formaggi e dolci.