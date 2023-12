A Mahsa Amini Premio Sakharov postumo

Dicembre 12, 2023

Premio Sakharov postumo a Mahsa Amini, la giovane iraniana morta dopo un pestaggio della polizia per il velo indossato male. Nei giorni scorsi il governo iraniano ha sequestrato i passaporti alla famiglia di Mahsa impedendone così il viaggio in Francia per ritirare il premio. “Mahsa ha dato la vita per difendere le donne iraniane e oggi ricordiamo il suo sacrificio”, le parole della presidente del Parlamento Ue Metsola.