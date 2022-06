A Parma il primo centro europeo del Rodale Institute

Giugno 9, 2022

La collaborazione tra Rodale Institute e Gruppo Davines ha dato vita ad Eroc (European Regenerative Organic Center) il primo centro europeo del Rodale Institute. Da un lato l’ente no profit americano specializzato dal 1947 in studi e ricerca sull’agricoltura rigenerativa. Dall’altro Gruppo Davines, una B Corp e società benefit, specializzata in prodotti per la cosmetica professionale. Il centro si concentrerà sulla gestione dell’agricoltura biologica in un clima mediterraneo, nonché sulla stretta relazione tra gli ingredienti per la cura personale e l’agricoltura.