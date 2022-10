A Roma arriva il taxi volante elettrico, primo test per Volocopter

Ottobre 7, 2022

Si è alzato in volo stamattina dall’hangar di Pianabella, a Fiumicino, il primo “taxi volante” elettrico che, a partire dal 2024, potrà trasportare passeggeri dall’aeroporto Leonardo da Vinci a Roma centro. Un primo test per l’aerotaxi, prodotto dalla tedesca Volocopter, che rappresenta una nuova frontiera per la mobilità urbana sostenibile e per il futuro del trasporto aereo. Il veicolo, inizialmente guidato da un pilota professionista, potrà decollare e atterrare in verticale nel primo vertiporto sperimentale d’Italia, che garantirà la massima sicurezza nelle operazioni di volo sulle prime rotte di mobilità aerea avanzata al servizio dei flussi turistici internazionali diretti nella Capitale.