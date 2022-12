Dicembre 9, 2022

A Roma apre i battenti ‘Più libri Più liberi’, la fiera nazionale della piccola e media editoria fino all’11 dicembre. 500 gli espositori da tutta Italia, oltre 600 gli appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a dialoghi, letture, dibattiti. Programma ricco di ospiti italiani e internazionali.