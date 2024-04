A2A, Cavalli (Bocconi): “Calo nascite comporta trappola demografica e invecchiamento popolazione”

5 Aprile 2024

“Nel 2023 sono state registrate 379mila nuove nascite in Italia, in calo dalle 393mila del 2022 e un tasso di fecondità del 1,2% ormai vicino al record negativo storico del 1995, che era uno di 1,9% figli per coppia. Questa situazione implica non solo una trappola demografica, quindi un rimpicciolimento della popolazione italiana, ma anche un suo invecchiamento: entro i prossimi decenni, infatti, circa un terzo della popolazione italiana avrà più di 65 anni”. A dirlo Nicolò Cavalli, professore del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’università Bocconi, in occasione dell’incontro di presentazione del nuovo piano “A2A Life Caring”, un progetto innovativo e una best practice a livello nazionale, che prevede risorse e attività dedicate a supportare concretamente i genitori dipendenti del Gruppo. Durante l’incontro A2A e Università Bocconi hanno illustrato il Rapporto sul declino demografico nel nostro Paese e sull’impegno delle aziende a sostegno della genitorialità.