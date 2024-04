A2A, Ghilardi: “Necessaria normativa chiara affinchè aziende aiutino propri dipendenti”

5 Aprile 2024

“La politica può fare tanto: noi abbiamo fatto un accordo che comprende tutte le famiglie e una delle difficoltà che abbiamo è nella definizione di famiglia, che da un punto di vista legale è abbastanza tradizionale, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che, non essendo una banca e non volendo diventarlo, dare prestiti d’onore ai propri dipendenti non è consentito. Quindi se le aziende potessero, all’interno di politiche stabilite all’interno di una normativa chiara, poter dare questo beneficio ai propri dipendenti, che si traduce in un beneficio ai loro figli, sarebbe sicuramente cosa gradita. Al momento questo non è possibile”. Così, Mauro Ghilardi, Chief People And Transformation Officer di A2A, in occasione dell’incontro di presentazione del nuovo piano “A2A Life Caring”, un progetto innovativo e una best practice a livello nazionale, che prevede risorse e attività dedicate a supportare concretamente i genitori dipendenti del Gruppo. Durante l’incontro A2A e Università Bocconi hanno illustrato il Rapporto sul declino demografico nel nostro Paese e sull’impegno delle aziende a sostegno della genitorialità.